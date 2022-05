Policiais destroem memorial em homenagem às vítimas da Chacina do Jacarezinho (vídeo)

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro destruiu, na tarde desta quarta-feira (11), um memorial em homenagem às 28 vítimas da Chacina do Jacarezinho, na Zona Norte da capital fluminense. Uma das vítimas era policial. O memorial, inaugurado no dia 6 de maio, foi uma iniciativa de moradores da comunidade, amigos e familiares dos mortos.

Ao todo, 10 das 13 investigações que tramitam no Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre a chacina foram arquivadas. Foi a operação policial mais letal da história do estado do Rio.

Em nota, a Polícia Civil defendeu a destruição do memorial e afirmou que a iniciativa dos policiais "levou em consideração a apologia ao tráfico de drogas, uma vez que os 27 mortos tinham passagens pela polícia e envolvimento comprovado com atividades criminosas, além do fato de que a construção do mesmo não tinha autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro".

A polícia do Rio derrubou o memorial que construímos em homenagem às vítimas da chacina do Jacarezinho.



Não basta banalizar o derramamento de sangue, eles ainda tripudiam da nossa resistência!

Seguiremos resistindo. pic.twitter.com/CrOC9hWB57 — Joel Luiz Costa (@joelluiz_adv) May 11, 2022

