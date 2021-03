Policiais do Rio têm vacinação antecipada para 12 de abril

Com a medida, forças de segurança terão sua imunização iniciada antes mesmo dos profissionais da educação edit

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), anunciou a antecipação do calendário de vacinação contra a Covid-19 das forças de segurança do estado para 12 de abril.

"As forças de segurança, além de elas não terem parado em momento algum, há uma preocupação enorme de elas acabarem sendo vetores de transmissão", afirmou o governador durante entrevista coletiva nesta terça-feira (30), conforme reportado na Folha de S.Paulo. "Vamos proteger aqueles que nos protegem", escreveu mais cedo nas redes sociais.

Com a medida, se vacinarão antes mesmo dos profissionais da educação os policiais militares e civis, bombeiros, servidores do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), oficiais de Justiça, guardas municipais e Defesa Civil municipal, além de agentes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Os agentes de segurança estão atrás dos profissionais de saúde que não foram vacinados e das pessoas com comorbidades.

São Paulo, Pará, Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo também anteciparam o calendário de vacinação dos profissionais de policiais.

