Policiais espancam imigrante negro em Osasco (vídeo)

247 - Um imigrante negro que estava trabalhando como ambulante no centro de Osasco (SP) foi abordado por agentes do GCM e espancado no local.

Nas imagens pelo menos 4 agentes participam da ação, sendo que um deles tenta mobilizar o homem, enquanto outro o atinge com o cassetete, e um terceiro procura afastar parte da população

É visível que dezenas de pessoas estavam no local chegando inclusive a pedir que parassem de atingir o vendedor.

A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, diante dos fatos ocorridos nesta tarde, informa que acompanhará as ações da SECONTRU para apuração dos fatos e emitiu uma nota oficial sobre o fato em uma rede social.

Covardes racistas! A GCM de Osasco espancou um imigrante negro que trabalhava no calçadão no centro da cidade, hoje.

Seguros da impunidade, os policiais racistas não se intimidam por estarem sendo filmados, nem com os gritos das pessoas em volta.#gcmosasco #racistasnãopassarão pic.twitter.com/HD6B6nfkmR — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) July 15, 2021

