Policiais fizeram churrasco e levaram malas de dinheiro no dia da chacina do Salgueiro

247 – A chacina na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, que deixou mais de uma dezena de mortos, contou com requintes de crueldade. "Testemunhas que participaram dos acontecimentos contaram à reportagem sua versão do que aconteceu ali, que diverge da narrativa de confronto alegada pela polícia. Nenhuma delas será identificada por motivos de segurança; Segundo esses relatos, policiais fizeram um churrasco, mataram ao menos três homens que não eram envolvidos com o crime, torturaram parte das vítimas e depois levaram duas mochilas de dinheiro, fuzis e pistolas que não estão entre as apreensões divulgadas oficialmente", aponta reportagem publicada pela Folha de S. Paulo.

