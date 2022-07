Policiais tapam câmeras de uniforme durante morte de suspeito e são acusados de fraude

Apoie o 247

247 - Três policiais presos após a morte de outro homem acusado de sequestro em Osasco (SP), no último dia 12, taparam as câmeras dos uniformes durante a ação. Foi o que apontou uma investigação da Justiça Militar. A Justiça decidiu, nessa quarta-feira (20), que os militares devem sair da cadeia. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (21) pelo portal G1, a Polícia Militar informou que a perseguição aos suspeitos começou após a denúncia de sequestro a uma pessoa na região de Barueri, também na Grande São Paulo.

Os suspeitos abandonaram o veículo na altura do km 28 da Anhanguera e fugiram a pé por uma região de mata.

Os policiais conseguiram apoio do 1º Batalhão de Choque da Rota e encontraram um dos criminosos. De acordo com a polícia, os agentes da Rota trocaram tiros com o suspeito, que foi levado pelos bombeiros ao Pronto-Socorro de Osasco, onde morreu. Um outro suspeito foi preso e outro fugiu.

