Policial civil é preso após urinar na rua e disparar arma diante de prédio de luxo em SP

247 - Um policial civil de 50 anos foi preso em flagrante na madrugada de quarta-feira (26) após urinar na calçada e efetuar um disparo para o alto em frente a um edifício de alto padrão no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. As informações são do G1.

Segundo o material obtido pela reportagem, o escrivão Evandro Pedro de Mello estacionou um carro branco na Rua Leopoldo de Couto Magalhães Júnior e desceu do veículo aparentando descontrole. As câmeras registraram o momento em que ele abre o zíper da calça e urina na via pública, enquanto o passageiro que o acompanhava vomita ao lado do automóvel. A defesa do agente não foi localizada pelos veículos responsáveis pela reportagem.

A Polícia Militar informou que o porteiro do edifício reclamou da conduta dos dois homens, momento em que o policial sacou sua arma e disparou um tiro para o alto. Após a ação, Evandro entrou no carro e deixou o local junto do amigo. O funcionário acionou a PM, que iniciou a perseguição do veículo.

O carro foi interceptado nas proximidades do Parque Villa-Lobos, já na zona oeste. De acordo com os policiais militares, o escrivão apresentava sinais claros de embriaguez, embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro. A arma usada no disparo foi apreendida no momento da abordagem.

Evandro é lotado no 38º Distrito Policial, na Vila Amália, zona norte de São Paulo. Após a detenção, ele e a pistola foram encaminhados ao 91º DP, no bairro do Ceasa, onde o caso foi registrado como disparo ilegal de arma de fogo e ato obsceno. Ele deve ser transferido para o presídio da Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que o policial “permaneceu preso por disparo de arma de fogo e ato obsceno e deve passar por audiência de custódia nesta quinta [27]. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e acompanha o caso e o policial envolvido está sujeito também a medidas disciplinares.”