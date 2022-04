Políticos, artistas, ex-diretores do Banco Central, lideranças evangélicas e da polícia assinam manifesto em apoio à Freixo

“O momento é de união para juntos virarmos a página e reerguermos o RJ”, postou o pré-candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro em agradecimento ao apoio edit

247 - Um manifesto de apoio à candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro foi assinado por centenas de personalidades, incluindo artistas,ex-diretores do Banco Central, além de lideranças evangélicas e policiais, como o ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel Alberto Pinheiro Neto. Freixo usou as redes sociais para agradecer o apoio e para afirmar que “o momento é de união para juntos virarmos a página e reerguermos o RJ”.

“Nós, que endossamos esta carta, estamos convictos de que para sairmos do atoleiro temos que colocar as diferenças de lado e trabalharmos todos juntos pelo bem comum, porque a sobrevivência de milhões de famílias depende disso”, diz um trecho do do manifesto assinado pelo antropólogo e especialista em segurança pública Luiz Eduardo Soares, de acordo com o jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem o documento de apoio à candidatura do socialista também é subscrito pelos economistas e ex-diretores do Banco Central Arminio Fraga e André Lara Resende.

"Do campo evangélico, o pessebista conseguiu o apoio dos pastores Ariovaldo Ramos, líder da Comunidade Cristã Renovada e Aécio Pinto Duarte, da Ordem dos Pastores Batista do Brasil (OPBB), entre outros”, ressalta o periódico.

Além deles, artistas como Chico Buarque, José Padilha, Miguel Falabella, Taís Araújo, Wagner Moura, Marcelo Serrado e Glória Pires também já declararam apoio à candidatura de Freixo ao Palácio Guanabara.

“O momento é de união para juntos virarmos a página e reerguermos o RJ. Vamos cuidar do que interessa, que é melhorar a vida das famílias do nosso Estado. Fico muito feliz por receber essa manifestação de apoio de tanta gente que respeito e tem grandes contribuições a dar ao RJ”, postou Freixo no Twitter.

