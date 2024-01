População detona o governador de SP e "Mensalão do Tarcísio" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas criticaram o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após a informação de que deputados favoráveis à privatização da Companhia de Saneamento Básico (Sabesp) conseguiram em média R$ 5 milhões cada um até o início de dezembro. Parlamentares contrários à privatização receberam cerca de R$ 1 milhão cada.

Segundo a Agência Pública, 59 deputados que votaram a favor da desestatização da Sabesp tiveram R$ 313 milhões das suas indicações concluídas. O valor representou 88% do que foi liberado em indicações, que foi de R$ 354 milhões.

A presidente do Psol no estado de São Paulo, Débora Lima, comentou sobre o tema. "Mensalão do Tarcísio... privatizar a todo e qualquer custo a Sabesp! E gastando 5 vezes mais em emendas para deputados. Dinheiro público. Privatiza que piora! Sempre!".

Outra internauta escreveu: "os bolsominions falaram tanto em mensalão que agora tem um pra chamar de seu se Tarcísio estivesse na Petrobrás tinha petrolão tb mensalão do Tarcísio".

Mensalão do Tarcísio... privatizar a todo e qualquer custo a Sabesp! E gastando 5 vezes mais em emendas para deputados. Dinheiro público. Privatiza que piora! Sempre! pic.twitter.com/vJoXMbEqU4 — Débora Lima MTST (@DeboraLimaMTST) January 26, 2024

os bolsominions falaram tanto em mensalão que agora tem um pra chamar de seu

se Tarcísio estivesse na Petrobrás tinha petrolão tb

MENSALÃO DO TARCÍSIO pic.twitter.com/8TdKesJ3Ay — monica cecilia (@monicac32089680) January 26, 2024

É O MENSALÃO DO TARCÍSIO.

Os Parlamentares de São Paulo que VOTARAM A FAVOR DA PRIVATIZAÇÃO DA SABESP RECEBERAM R$ 5 MILHÕES EM EMENDAS.

Imaginaram quais são as RAZÕES para o FAMIGERADO ALIADO DO INELEGÍVEL Querer VENDER UMA ESTATAL LUCRATIVA? pic.twitter.com/9oIo1BjPfr — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) January 26, 2024

