População queima pneus para evitar turistas em Ubatuba

247 - A população de Ubatuba, no litoral do estado de São Paulo, queimou pneus, por volta das 22h desse sábado (27), para bloquear o acesso ao local em decorrência da pandemia do coronavírus. Cerca de 250 pessoas participaram do ato, no quilômetro 93 da rodovia, já em Ubatuba, próxima ao bairro de Marafunda, que fica à beira da serra.

Em Praia Grande, também no litoral paulista, uma barreira sanitária causou um quilômetro de lentidão na Rodovia Imigrantes nesse sábado, informou a Ecovias.

Autoridades do município também suspenderam a emissão de autorização para a entrada de veículos de turismo. A cidade está com 100% de ocupação de UTI.

Em Caraguatatuba, também no Litoral Norte, o acesso às duas pistas da Avenida Dr. Arthur Costa Filho (na orla) está fechado.

