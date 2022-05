Por apoio de Eduardo Paes a Lula, PT sugere que vice na chapa de Freixo fique com PSD

Apoie o 247

ICL

247 - O diretório estadual do PT no Rio de Janeiro tem defendido nos bastidores que o PSD indique o candidato a vice na chapa encabeçada pelo deputado Marcelo Freixo (PSB). De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o objetivo é conseguir o apoio do PSD à candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no palanque fluminense. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil.

“Lideranças petistas sugerem que o companheiro de chapa de Freixo poderia ser, inclusive, o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz, atual pré-candidato do PSD ao Palácio Guanabara”, destaca a reportagem.

Uma outra possibilidade analisada pelo partido seria fechar o apoio do PT à reeleição do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), para o pleito de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a reportagem, “o maior entrave para atrair o PSD para a coligação do PT com PSB seria uma resistência do próprio Eduardo Paes a subir no mesmo palanque que Freixo na eleição estadual”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE