Por falta de vacinas, Rio de Janeiro suspende aplicação da segunda dose de CoronaVac

247 - A aplicação da segunda dose da Coronavac foi suspensa por 10 dias na cidade do Rio de Janeiro, por falta do imunizante.

Em nota, a prefeitura disse que "a cidade do Rio manteve a vacinação com a reserva técnica até o momento, porém o estoque se esgotou, como já havia acontecido em outros municípios e estados do Brasil. Pelo cronograma do Ministério da Saúde, não haverá reposição da CoronaVac em quantidade suficiente antes do prazo informado".

Ficará mantida a aplicação apenas para acamados e idosos acima de 70 anos que já fizeram a primeira dose no município. Ao longo da semana, outras cidades do estado do Rio já tinham interrompido a segunda dose da vacina produzida no Butantan, informa o G1.





