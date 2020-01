Por pressão de diretor, ministra Tereza Cristina se torna paraninfa de turma na Esalq/USP e ouve sermão de aluna

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo Bolsonaro ouviu um discurso duro de uma das alunas do curso de Engenharia Agrônoma da USP contra o modelo de governo "que é a cara da bancada ruralista, sustentado no capital e na desigualdade" (vídeo) edit

247 - Após intervenção do diretor, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina se tornou paraninfa da turma de 2019 da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq), da Universidade de São Paulo, localizada em Piracicaba, interior paulista.

O que a ministra não esperava, no entanto, era ouvir um sermão contra o governo Bolsonaro de uma das alunas da turma, com a qual se encontrou nesta terça-feira 14 para fazer um debate sobre os rumos do agronegócio. A estudante leu uma carta em frente aos outros alunos dizendo que a ministra não os representava.

"Temos a certeza que a senhora e o governo como um todo representam um modelo que é a cara da bancada ruralista, sustentado no capital e na desigualdade", disse a aluna, em um vídeo que circula em grupos de WhatsApp. Ela criticou ainda o governo que provocou prisões de ambientalistas, indígenas, agricultores, mulheres, negros e provocou incêndios em florestas.

"Não, não nos representa e não foi escolhida democraticamente uma paraninfa ou paraninfo que, do alto cargo de liderança que possui, escolha fazer política dessa forma", disparou ainda a estudante.

Como não poderá estar presente na formatura da turma, a ministra foi convidada a estar com os alunos na manhã desta terça. Uma reportagem no canal da Esalq no Youtube mostra a imagem da aluna lendo a carta, mas não noticia o fato, nem sobe o som da leitura. Confira os dois vídeos, do discurso e da reportagem: