Porta-voz da PM exonerada após ataque a repórter do Globo assume batalhão do Leblon

247 - A tenente-coronel Gabryela Dantas foi exonerada nessa quarta-feira (9) do cargo de coordenadora de comunicação da Polícia Militar do Rio e vai assumir o comando do 23º BPM (Leblon). A oficial foi transferida após fazer ataques pessoais ao repórter Rafael Soares, dos jornais Extra e O Globo, num vídeo publicado em rede social da corporação na terça-feira (8). O ataque da então porta-voz ao jornalista ocorreu após a publicação de uma reportagem sobre o aumento do número de descarte de munição usada por policiais do 15º BPM (Caxias).

No vídeo, ela disse que o jornalista agiu de "forma maldosa" e que se aproveitou "da comoção nacional (uma referência à morte de duas meninas em Caxias, por bala perdida) para colocar a população contra a Polícia Militar". Os relatos foram publicados pelo jornal Extra.

Em nota, a Editora Globo afirmou que "faz parte da prática jornalística diária lidar com críticas, contestações e pedidos de reparação de alguma informação". Acrescentou, porém, que "não é papel de uma instituição de Estado atacar pessoalmente um profissional nem incitar a população contra ele".

O vídeo foi apagado na tarde desta quarta-feira pelo perfil oficial da PM.

