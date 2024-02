PP vai ter candidato à Prefeitura do Rio

Apoie o 247

247 - Presidido nacionalmente pelo senador Ciro Nogueira (PI), o PP vai apoiar a candidatura do deputado federal Marcelo Queiroz (RJ) à prefeitura do Rio de Janeiro.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (28) na coluna de Lauro Jardim, representantes do partido decidiram sobre a candidatura na capital fluminense durante um café da manhã na casa de Ciro.

Há duas semanas, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), teve um jantar com Ciro, Queiroz e Doutor Luizinho, presidente do PP-RJ. O chefe do Executivo municipal queria o apoio do partido para sua reeleição. Se tiver, será em um eventual segundo turno.

