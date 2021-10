Praça Roosevelt sedia homenagem às mais de 38 mil vítimas da pandemia neste domingo

O memorial consiste em 38 mil cataventos confeccionados por integrantes da Escola de Samba Vai-Vai, com material reciclado adquirido junto à cooperativa Recifavela, além de uma arte pintada em mais de mil metros, assinada pelas artistas Negana e Carol Carreiro edit

247 - A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove, no próximo domingo (3), a partir das 16h, um cortejo ecumênico que percorrerá o entorno da Praça Franklin Roosevelt, na região central, “para homenagear as para homenagear as mais de 38 mil pessoas que perderam suas vidas para a Covid-19 na cidade de São Paulo desde o início da pandemia”.

“A atividade acompanha a instalação de um memorial artístico, que permanecerá disponível para visitação até 2 de novembro, Dia de Finados”, informa a prefeitura.

Segundo o site do Executivo municipal, amigos e familiares das vítimas poderão participar do cortejo, que começará na face da praça voltada à Rua da Consolação, e velas serão acesas no local ao escurecer.

O memorial consiste em 38 mil cataventos confeccionados por integrantes da Escola de Samba Vai-Vai, com material reciclado adquirido junto à cooperativa Recifavela, além de uma arte pintada em mais de mil metros, assinada pelas artistas Negana e Carol Carreiro.

(Com informações da Prefeitura de São Paulo)

