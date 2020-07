Praia dos milionários: jovens ignoram quarentena e fazem festa em lanchas no litoral de SP

Um grupo de 20 pessoas desprezou a pandemia e as 80 mil mortes no país para celebrar a “liberdade” em lanchas na Praia dos Milionários, em São Vicente, litoral de São Paulo. A violação ocorreu na tarde de domingo, 19, com muito som alto, bebida, aglomeração e sem máscara de proteção edit

247 - Um grupo de 20 jovens promoveu uma aglomeração em lanchas, sem máscaras de proteção, no litoral sul de São Paulo. Nas imagens é possível ver três lanchas ancoradas lado a lado, além de jet skis. A distância recomendada de 2 metros de distância entre as pessoas não foi respeitada.

A reportagem do portal Uol destaca que “a moradora da região que registrou a ação, que preferiu não se identificar, afirmou que as festas na praia são comuns e que o grupo chegou a soltar fogos durante a comemoração. ‘Eu sinto que a quarentena só durou mesmo 40 dias. Depois a praia voltou a ficar lotada. O que aconteceu ontem foi um absurdo, porque além das pessoas nas lanchas, vários jet skis paravam e levavam mais e mais gente. Eles gritavam alto, comemorando a liberdade, como se fosse uma provocação’, conta a moradora.”

A matéria ainda acrescenta que “de acordo com ela, muitos idosos e crianças moram na região do Gonzaguinha e todos os moradores dos prédios vizinhos estão se apoiando para garantir o isolamento social. "Além do absurdo de um evento desse em plena pandemia, temos também receio de denunciar e sofrermos represálias. Pedimos que as autoridades tomem as providências necessárias para que exista mais fiscalização enquanto não temos uma cura para essa doença", conta.”

