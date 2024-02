Praia Grande: colunas de prédio com 23 andares recebem reparos emergenciais após evacuação

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (13), em Praia Grande, no litoral de São Paulo, um prédio de 23 andares e 133 apartamentos foi evacuado às pressas após apresentar danos estruturais. As colunas danificadas no prédio receberam reparos emergenciais. Não há vítimas, de acordo com as autoridades.

De acordo com UOL, após as verificações, os técnicos da Defesa Civil vão definir quais obras definitivas serão necessárias. Não há previsão para o retorno dos moradores para seus imóveis. A Defesa Civil liberou a entrada no início da noite apenas para a retirada de pertences pessoais e animais domésticos que estejam no local. O prédio segue totalmente interditado.

