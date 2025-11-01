"Precisavam virar a pauta e viraram", diz Jandira Feghali sobre extrema-direita

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) afirmou que opositores políticos conseguiram desviar a atenção da população em torno da discussão sobre segurança pública no Rio de Janeiro. Para ela, a tentativa de "virar a pauta" evidencia uma estratégia de manipulação midiática e digital.

"Precisavam virar a pauta e viraram. O Cláudio Castro aumentou em um milhão de seguidores ontem. Nesses três dias, eles conseguiram virar a pauta, mas se a gente conseguir, navegando neste debate, ter propostas concretas. Tanto a PEC da Segurança como a Lei Antifacção não são suficientes, mas é início de resposta", disse Jandira.

A deputada criticou a política de segurança do governador do Rio de Janeiro, acusando-o de interesses políticos que impedem ações federais mais efetivas contra o crime organizado:

"O Cláudio Castro nunca apoiou a PEC da Segurança com o argumento de ferir a autonomia do Estado. Na verdade, o que eles querem impedir que a Polícia Federal acuda às relações econômicas e às alianças políticas que ele tem com o crime", salientou.

Para Jandira, a expansão do crime organizado não acontece na ausência do Estado, mas com sua legitimação.

"Nenhum crime se expande sem que o Estado legitime essa possibilidade, não nesse tamanho, não nessa profundidade. Na verdade, é estado legitimador e cúmplice desse processo."

A deputada defendeu que a discussão sobre segurança pública seja acompanhada de propostas estruturantes e ações concretas, dentro da legalidade e com proporcionalidade.

"É necessário que a gente enfrente o crime organizado dentro da legalidade, com o uso proporcional da força. Chacina não pode ser a política de segurança do Rio de Janeiro. Muitas eu acompanhei, são chacinas reiteradas e nada muda. Aliás, muda: piora. Não há nenhuma segurança pública a partir dessa ação e dessas operações. A situação só piora, aumenta a tensão, aumenta a retaliação, aumenta o ódio, crime, polícia, polícia crime quando não tem cumplicidade por parte dela", frisou.

"É preciso que a gente de fato enfrente isso com propostas concretas, com ação concreta, ao mesmo tempo que precisamos construir as chamadas oportunidades e possibilidades de fato para o desenvolvimento das pessoas se encaixarem numa outra perspectiva de vida", destacou.

Na contramão do senso comum, que muitas vezes confunde justiçamento com Justiça, reafirmamos nossa defesa incondicional de toda vida, ao mesmo tempo em que precisamos de uma vez por todas enfrentar e derrotar o crime organizado. Não com a política de extermínio de Cláudio Castro,… pic.twitter.com/Bv9dC5ePAI — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) November 1, 2025



