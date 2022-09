Prédio de cinco andares desaba em Belo Horizonte

Apoie o 247

247 - Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um desabamento de prédio na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Planalto, em Belo Horizonte. As informações são do portal G1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG), ainda não se sabe o que provocou o colapso da estrutura.

A reportagem entrou em contato com a Empreiteira Brasil Construções, responsável pelo prédio, e aguarda resposta. O edifício além da garagem, tinha quatro andares com apartamentos e estava em fase final de acabamento.

De acordo com a reportagem, duas famílias já moravam nele, uma delas não estava no local no momento do acidente. As vítimas são da mesma família e moravam na cobertura.

Uma casa vizinha foi atingida, os moradores estão viajando e não havia ninguém no interior dela.

A família de quatro pessoas é composta por um casal de idosos e duas filhas. O homem e as duas filhas, maiores de idade, foram retirados com vida. A idosa morreu.

