Prédio desaba na Zona Oeste do Rio

Prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta-feira (3) em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro

247 - Um prédio de quatro andares desabou na madrugada desta quinta-feira (3) em Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com reportagem do G1, até o início da manhã três pessoas haviam sido socorridas e os bombeiros tentavam resgatar outras três pessoas presas - um casal e uma criança - aos escombros. Não há informações sobre vítimas fatais.

Segundo moradores próximos, houve uma explosão seguida de incêndio logo após a queda do prédio. Equipes de três quartéis do Corpo de Bombeiros - Barra da Tijuca, Alto da Boa Vista e Jacarepaguá - foram deslocadas para local do desabamento Equipes da Assistência Social, Defesa Civil e Guarda Municipal também foram enviadas para a região.

