Prefeita de Ilhabela denuncia injúria racial por ter sido chamada de “preta de neve” e “mula do morro”

247 - A prefeita de Ilhabela (SP), Gracinha (PSD), denunciou injúria racial pelas redes sociais. Ela apresentou à Polícia Civil cópias de comentários feitos nas redes sociais, nos quais internautas fazem menção a ela como “preta de neve” e “mula do morro”. Os dois investigados podem responder por injúria racial. A pena pode chegar a três anos de prisão. De acordo com a prefeita, os “comentários extrapolam a crítica política e ofendem sua moral”.

Gracinha é a primeira prefeita negra de Ilhabela. “Eu entendo quando recebo ataques políticos, porque nem todos vão concordar com tudo, mas eu não tenho vergonha da minha cor e do meu cabelo. Isso afeta meus filhos e meus netos também. Somos todos iguais”, afirmou, segundo relato do G1.

O tenente coronel aposentado da Polícia Militar Lidio Costa negou ter cometido injúria racial e disse que é perseguido pela prefeita por denunciar esquemas de corrupção na prefeitura.

"Não houve nenhum ataque racista. Ilhabela está mergulhada em corrupção. Sou um dos denunciantes desse esquema tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público. Gracinha é uma das envolvidas e usa de bandeiras sequestradas como essa para se vitimizar. Deixe a Justiça apurar. Não tenho nada a dizer", afirmou.

Mirian Zucarello, servidora aposentada do Tribunal de Justiça, também negou o crime. "Tomo cuidado com as coisas que eu falo e com as palavras que eu uso. Não vejo isso como racista [sobre se referir à prefeita como Mula do Morro]", disse.