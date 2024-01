Prefeita de Paris convida Boulos para encontro internacional de gestores públicos

Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo encontrou-se com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, no começo da semana edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, estendeu um convite ao deputado federal Guilherme Boulos (Psol) para participar de um encontro internacional de gestores públicos na capital francesa, programado para ocorrer em julho deste ano. Boulos, que também é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, discutiu projetos e iniciativas com Hidalgo durante um encontro realizado na última segunda-feira (15).

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Boulos conversou com Hidalgo “a respeito de projetos que ela implantou em Paris, em especial o 'cidade de 15 minutos', cuja proposta é de que as pessoas consigam fazer o essencial a pé ou de bicicleta em até 15 minutos, como ir até o trabalho, comer, se divertir e estudar”.

continua após o anúncio

O encontro internacional de gestores públicos está agendado para ocorrer algumas semanas antes das Olimpíadas de Paris, cuja cerimônia de abertura está marcada para 26 de julho. Enquanto se prepara para participar do encontro na capital francesa, Guilherme Boulos encontra-se atualmente na China, para discutir projetos relacionados à eletrificação de ônibus e de monitoramento do trânsito por meio de inteligência artificial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: