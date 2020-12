Prefeita eleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão anuncia secretariado com gestão humanizada

Por Denise Assis, para o Jornalistas pela Democracia

Primeira mulher eleita como prefeita, na cidade de Juiz de Fora, (Zona da Mata – MG), Margarida Salomão (PT) anunciou hoje, em um hotel localizado no Centro, próximo à sede da Câmara Municipal, o seu secretariado. Margarida chega ao cargo juntamente com o vice Kennedy Ribeiro (PV), com o apoio de 144.529 eleitores, tendo derrotado Wilson Rezato (PSB). Para a sua gestão, fez alterações significativas no organograma, dando a ele uma feição mais voltada às questões identitárias e sociais, conforme suas promessas de campanha e sugestões colhidas por suas andanças pela cidade. Notadamente, os bairros carentes da periferia.

Na presença da direção do PT regional, Margarida falou da grande alegria de fazer o anúncio no Dia Internacional dos Direitos Humanos. “Uma celebração que emoldura esse nosso anúncio do time que vai se encarregar da mais alta responsabilidade, que é a gestão da cidade, nos anos de 2022 a 2024.” Ela lembrou também que governará com o apoio do funcionalismo público, ao lado dos que foram designados como secretários. Margarida Salomão é a convidada do Boa Noite 247 desta quinta-feira, para falar das suas perspectivas de trabalho à frente do município.

Em seu anúncio, considerou necessário expor também o seu plano de governo, responsável pelo formato do secretariado e das mudanças que empreendeu, para formar o seu “time”. Frisou que com as alterações, espera cumprir as promessas que fez aos eleitores. “Nós temos o compromisso de executar a agenda que foi consagrada nas urnas”, disse. “Nós já havíamos anunciado que faríamos uma forte política de recursos humanos, o que significa: motivar, engajar, requalificar e valorizar”. Para isto, criou uma secretaria de Recursos Humanos.

“Outro compromisso foi o de que iríamos informatizar tudo. E vamos. O meu sonho é o de que nós possamos emitir o alvará pela internet. Que a pessoa consiga resolver os seus problemas com a prefeitura e todas as suas demandas on line. Com isto, claro, nós daremos toda a transparência e tornaremos de conhecimento público os atos administrativos. O que nos levou a criar uma secretaria de Informação e de Processos Administrativos”, revelou.

Outra mudança, esta de alto simbolismo para a sua campanha, foi a criação da Secretaria de Direitos Humanos, para “potencializar os direitos das populações ou vulnerabilizadas, ou historicamente prejudicadas, ou depreciadas e segregadas”. E destacou que dentro da Secretaria de Direitos Humanos terá uma área voltada especificamente para a questão do racismo. Haverá também uma outra voltada às pessoas portadoras de deficiência, uma para a juventude, e para atender às mulheres e aos LGBTQIs. Margarida ressaltou que esta secretaria estava sendo criada justo na data dedicada aos Direitos Humanos.

Cumprindo um dos compromissos assumidos em sua plataforma, disse que fará uma gestão com ampla participação popular, a Secretaria de Planejamento Econômico, mas que se dedicará à inovação e ao desenvolvimento sustentável. Anunciou também que terá uma Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, visando incentivar a produção de produtos orgânicos, já uma vocação da cidade, gerando e ampliando negócios.

Outras reivindicações que ouviu dos moradores, em suas andanças, a fez criar a Secretaria de Planejamento Urbano. “Na campanha as pessoas vinham falar comigo que não sabiam a quem pertencia o buraco das suas ruas. Na verdade, ele é um problema da cidade e por isto diz respeito à prefeitura. A mobilidade também está nisto. As estruturas são todas conectadas. Por fim, falou do compromisso de formar um secretariado “paritário”, com homens e mulheres, negros e negras, e passou a anunciar os nomes.

Secretaria de Governo: Cidinha Louzada; Fazenda: Fernanda Finotti; Tecnologia da Informação e Processos Administrativos: Lígia Inhan; Saúde: Ana Pimentel; Educação: Nádia Ribas; Funalfa: Giane Elisa; Assistência Social: Malu Salim; Planejamento do Território: Fabíola Ramos; Agropecuária: Fabíola Paulino da Silva; Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas: Aline Junqueira; Comunicação Pública: Márcio Guerra; Recursos Humanos: Rogério Freitas; Procuradoria Geral do Município: Carlos Delage Junqueira; Planejamento Territorial e Participação Popular: Martvs das Chagas; Direitos Humanos: Biel Rocha; Segurança Pública e Cidadania: Tadeu David.

O conhecimento liberta. Saiba mais