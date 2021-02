Prefeito de Araraquara decreta lockdown após detectar variantes de Manaus e do Reino Unido

Edinho Silva (PT) decretou lockdown de 15 dias na cidade do interior de São Paulo. As variantes de Covid-19 foram detectadas em 11 moradores. “O alerta é de grau máximo”, disse edit

247 - O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), decretou lockdown de 15 dias na cidade em decorrência da piora da situação da pandemia de coronavírus na cidade.

Foram detectados em 11 moradores da cidade do interior de São Paulo os registros das novas variantes de Manaus e do Reino Unido.

“Araraquara vive o pior momento da pandemia. Mutações do coronavírus foram identificadas em nosso município. O alerta é de grau máximo”, disse o prefeito.

A partir desta segunda-feira (15), poderão circular na cidade apenas pessoas que trabalham em serviços essenciais, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis.

Confira a sequência de tuítes feita pelo prefeito neste domingo (14):

- Participei, ao lado da secretária de Saúde, Eliana Honain, e do vice-prefeito Damiano Neto, secretário do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo, de mais uma reunião online com prefeitos da região e representantes do Departamento Regional de Saúde e do Governo do Estado.

- É unânime entre os prefeitos a necessidade de endurecimento do isolamento social em virtude da alta ocupação de leitos de UTI e enfermaria, além da confirmação de que novas cepas do coronavírus estão circulando em Araraquara e, provavelmente, em outros municípios da região.

- As novas mutações do vírus são mais transmissíveis e estão gerando complicações em pacientes mais jovens. Os prefeitos entendem a gravidade da situação e se comprometeram a publicar decretos municipais com medidas de ampliação do isolamento social.

- Outro ponto abordado é que os municípios farão um esforço para a ampliação de leitos de enfermaria e UTI, inclusive solicitando ajuda ao Governo Federal e ao Governo do Estado. A situação é grave e toda a região está unida para salvar vidas.

