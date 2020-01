Prefeito de Belo Horizonte, Kalil alfineta empresários em meio a crise com chuvas e mortes

(vídeo) Emocionado, o prefeito da capital de Minas, Alexandre Kalil (PSD), prometeu reconstruir a cidade, anunciou que manterá o Carnaval e criticou a “ganância” dos empresários, que foram contra seu plano diretor: “A resposta chegou na casa deles, no bairro chique e luxuoso” edit

247 - Uma entrevista coletiva oncedida pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), sobre as chuvas na Região Metropolitana da capital mineira, que já deixaram 54 mortes apenas nos últimos seis dias, tem sido bastante compartilhada nas redes sociais.

Ele prometeu reconstruir a cidade e agradeceu aos funcionários que estão trabalhando nas ruas. “Se Deus deu essa chuva para esse secretariado, ele deu o frio conforme o cobertor”, afirmou, emocionado.

Ele também anunciou que o Carnaval está mantido: “O povo é obrigado a só sofrer? Carnaval não tem dinheiro público, vamos trazer cinco milhões de pessoas para essa cidade com segurança”.

Kalil aproveitou a oportunidade para destacar a importância do novo plano diretor da cidade e alfinetar os empresários, que foram críticos à proposta. A legislação, segundo ele, pensa em questões ambientais, diferentemente da “ganância” dos empresários. “A resposta (para a necessidade do plano diretor) chegou na casa deles, no bairro chique e luxuoso”, disparou.

Emocionado, Alexandre #Kalil disse que vai reconstruir a cidade e prometeu dobrar o número de pessoas e equipamentos que trabalham na recuperação.

Confira: https://t.co/gxFdZQSb7u@alexandrekalil #ChuvaemBH #ChuvasEmBH pic.twitter.com/PCoTH91uuF — Record TV Minas (@recordtvminas) January 29, 2020