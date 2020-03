Prefeito de Belo Horizonte pode se reeleger no primeiro turno, aponta pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisas apontou que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), pode ser eleito já no primeiro turno. Em um dos cenários, ele aparece com 53% dos votos, seguido por Mauro Tramonte (Republicanos), com 17,4% edit

247 - O Instituto Paraná Pesquisas apontou que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), pode ser eleito já no primeiro turno. Em um dos cenários, ele aparece com 53% dos votos, seguido por Mauro Tramonte (Republicanos), com 17,4%. Os percentuais são referentes ao levantamento estimulado, quando são apresentados os nomes das candidaturas.

Na terceira posição está João Vítor Xavier (Cidadania), com 2,9%. Em quarto lugar está Áurea Carolina, do PSOL (2,7%). Na quinta posição está Eros Biondini, do PROS (2,6%).

Outros sete candidatos somam 6,9%. Ao todo, 10,0% não souberam responder, e 4,5% não souberam responder.

Em outro cenário, Kalil alcança 54,9%, seguido por Patrus Ananias (PT), com 8,7%. Em terceiro fica João Vítor Xavier, com 3,6%. Biondini (3,1%) vem logo atrás.

Foram entrevistados 840 eleitores, entre os dias 04 a 09 de março. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1 ª, 2 ª, 3 ª, 4 ª, 5 ª, 6 ª e 7 ª Região sob o nº 3122 19. De acordo com a Resolução TSE nº 23 600 2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº MG 05657 2020.

O levantamento atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de, aproximadamente, 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.