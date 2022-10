Prefeito de Monte Alegre de Minas publica fake news contra Lula

Apoie o 247

247 - O prefeito de Monte Alegre de Minas (MG), Último Bitencourt de Freitas, publicou nas redes sociais um vídeo editado do ex-presidente Lula (PT) que dá a entender que, se eleito, o petista se vingará do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por seu apoio a Jair Bolsonaro (PL).

Em fala mentirosa, o prefeito afirma que Lula, se eleito, cortará recursos para Minas Gerais. Diante disso, ele pede votos para Bolsonaro.

O que Lula realmente disse sobre o apoio de Zema a Bolsonaro: “primeiro, eu quero deixar bem claro que o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. Não me oporei e nunca pensei que fosse ser diferente. Segundo, a única coisa que tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado, é não pensar que o povo pode ser tangido para lá ou para cá. O povo tem consciência do que está acontecendo no país. Então, é só tomar cuidado para não tratar o povo como rebanho, tratar o povo como cidadão de inteligência, consciente, sabendo do que quer. O povo pode medir quaisquer quatro anos meus com quatro anos de Bolsonaro. Belo Horizonte pode medir quatro anos meus com quaisquer quatro anos de Bolsonaro. Se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. […] Agora, ele é livre. Ele é livre e eu vim aqui tentar convencer o povo mineiro de que a gente pode fazer mais por Minas Gerais”.

