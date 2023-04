Prefeito de Niterói, Axel Grael palestra em capacitação sobre big data para cidades inteligentes

Apoie o 247

247 - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou como palestrante da capacitação “Big Data para Cidades Inteligentes” na manhã desta terça-feira (4). Com mais de 3 mil inscritos de mais de 500 municípios do Brasil, o curso on-line é promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Junto com outros cinco prefeitos do Brasil, Axel participou da abertura do evento e falou sobre a experiência de Niterói na implantação de sistemas e gestão de dados.



O prefeito falou sobre as iniciativas tomadas ao longo de 10 anos que levaram Niterói a estar hoje em oitavo lugar no ranking nacional de cidades inteligentes, de acordo com o Connected Smart Cities, e a ter o Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura (SIGeo) premiado, em 2017, como a melhor ferramenta do tipo no país.



“Há 10 anos, Niterói tinha dezenas de sistemas de dados diferentes para realizar todo o trabalho de gestão da cidade. Hoje, investimos em um projeto que visava transformar o município em Cidade Inteligente e concentramos os dados em poucos locais, o que facilitou a nossa tomada de decisão. Ou seja, investimos em meios de dar qualidade ao uso de dados públicos na gestão pública, para que gerem bons resultados para o cidadão”, explica Axel.



De acordo com o prefeito, a cidade conta hoje com alguns sistemas que fazem a diferença na gestão, além do SiGeo, como é o caso do Colab. O aplicativo, que foi instituído em Niterói em 2014, conta hoje com cerca de 167 mil inscritos. Através dele, é possível participar de processos participativos digitais, como as consultas públicas, que permitem à população colaborar com a Prefeitura na construção de diversas políticas públicas.

Axel citou também a construção do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que possui mais de 500 câmeras espalhadas pela cidade e que ajuda a identificar problemas de criminalidade em Niterói. Outro exemplo foi a gestão de sinalização semafórica que a gestão adotou, que organiza e dá mais mobilidade ao trânsito.



O prefeito falou ainda sobre a importância de os dados serem os mais abertos possíveis para a população, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “É preciso preparar a cidade para ser uma cidade inteligente, e não apenas a Prefeitura”, ressaltou o prefeito.



Também participaram da mesa de abertura do curso os prefeitos de São Luís, Eduardo Braide; do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; de Aracaju, Edvaldo Nogueira; de Novo Hamburgo, Fátima Dautd; e do Recife, João Henrique Campos.



A capacitação “Big Data para Cidades Inteligentes” vai até o dia 9 de maio, tem 9 horas de duração e é gratuita. Dentro da capacitação, no próximo dia 18, às 10h, a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, Valéria Braga, participará da mesa “Governança de dados para cidades inteligentes, protegidas e inclusivas”. (*Com informações da Prefeitura de NIterói)

