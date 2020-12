Prefeito de Niterói é alvo de operação da PF por irregularidades em obras e em campanhas publicitárias

Operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal tem o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, como alvo principal. Ele é suspeito de participação em um esquema envolvendo campanhas publicitárias e nas obras da Transoceânica Charitas-Engenho do Mato edit

247 - Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, nesta quarta-feira (16), um operação que tem o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), como alvo principal. Segundo o UOL, ele é suspeito de participação em um esquema irregular envolvendo campanhas publicitárias e nas obras da Transoceânica Charitas-Engenho do Mato, que custou R$ 34 milhões a mais que o previsto no orçamento original.

Os agentes estão cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal (TRF), sendo oito deles oito no Rio e três em São Paulo. Os policiais também fazem buscas em endereços ligados a Naves, como sua residência, e na sede da prefeitura.

