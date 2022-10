Prefeito de São João de Meriti libera funcionários em dia de carreata de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) esteve em São João de Meriti, no interior do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 27, realizando uma carreata. O prefeito da cidade, João Ferreira Neto (PL), conhecido como Doutor João, decretou ponto facultativo para os servidores públicos. Isto é, liberou funcionários no dia do evento.

A alegação foi que a decisão é devido a uma “uma manutenção na subestação de energia” que teria deixado o prédio sem acesso à internet, segundo o jornal Extra . “O prédio passará por uma manutenção na subestação de energia e ficará sem acesso à internet e ao sistema de tramitação de processos, além da instabilidade no fornecimento de energia. Por isso o decreto do ponto facultativo já que também é feriado na sexta-feira, 28, Dia do Servidor Público”, disse em nota.

No entanto, o prefeito é abertamente apoiador de Bolsonaro e convocou o comício nas redes sociais. “Convido a toda a população de São João de Meriti para se concentrar na Praça da Matriz a partir das 11h da manhã para a gente fazer uma grande e belíssima recepção ao nosso presidente Bolsonaro 22”, afirmou o prefeito.

O ponto facultativo libera os funcionários de todas as repartições públicas das atividades no dia do comício, exceto aqueles envolvidos em serviços essenciais, “de urgência e/ou emergência que caso sejam interrompidos ou não fornecidos possam causar danos à saúde e/ou a segurança dos munícipes”.

De acordo com outra reportagem do Extra , no ponto final da carreata desta quinta, um posto de gasolina ofereceu abastecimento de graça para eleitores de Bolsonaro. Motoristas que participaram de um adesivaço nos carros ganharam um abastecimento dos veículos movidos a GNV no Posto Galop, que seria subsidiado por empresários apoiadores do presidente.

No primeiro turno, Bolsonaro ganhou na cidade, com 54,3% dos votos válidos. O ex-presidente Lula (PT) teve 38,93%.

