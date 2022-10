Prefeito de SP diz que vai reavaliar necessidade de passe livre no segundo turno das eleições

"Essa semana me reúno com a equipe para reavaliar, ver se algum fato novo", disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) edit

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), diz que vai reunir equipe para reavaliar a possibilidade de a capital paulista oferecerá transporte gratuito no segundo turno das eleições. A informaçao é da jornlista Mônica Bergamo.

"O que se observa, ao menos até aqui, é que não tem concretamente relação das abstenções com o transporte. Que o aumento da frota em 2.000 ônibus no primeiro turno e [que] será repetido no segundo atendimento às necessidades, não tendo sido registrado anormalidades", afirma Nunes.

"De qualquer forma, essa semana me reúno com a equipe para reavaliar, ver se algum fato novo", acrescenta.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse na semana passada que não pretende liberar ônibus de graça para eleitores da capital no dia 30 de outubro.

"Consultei a SPTrans [empresa que faz a gestão dos ônibus na capital] já no primeiro turno e não acham viável. Colocamos 2.000 ônibus a mais do que normalmente circulam aos domingos. Não tivemos problemas no primeiro turno e deve ocorrer assim também no segundo", disse o prefeito.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso autorizou as administrações municipais e concessionárias de transporte público a fornecerem o transporte gratuitamente, sem que os gestores ficassem sujeitos a acusações de crime eleitoral ou improbidade. A abstenção no país é historicamente maior entre pessoas de menor renda e escolaridade.

