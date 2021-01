Prefeito de Vassouras, no Rio, emprega esposa, sogra e primo como secretários

O prefeito de Vassouras, no Sul do Rio, Severino Dias (DEM), nomeou a esposa Carolina Coelho de Almeida Dias como secretária de Integração de Políticas das Mulheres edit

247 - O prefeito de Vassouras, no Sul do Rio, Severino Dias (DEM), nomeou como secretarias a esposa Carolina Coelho de Almeida Dias e a sogra Rosa Maria Coelho de Almeida. As duas assumiram, respectivamente, as pastas de Integração de Políticas das Mulheres e de Assistência Social.

Reeleito, Severino Dias já tinha a sogra na gestão passada. Em uma rede social, ele fez elogios à mãe da esposa.

"Uma mulher de personalidade forte e pulso firme que assume um papel à frente da Secretaria de Assistência Social".

