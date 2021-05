Prefeito do Rio, Eduardo Paes se filia ao PSD e sinaliza apoio a Lula em 2022

Por Lucas Vasques, na revista Fórum - Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, se filiou ao PSD, do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, nesta quarta-feira (26), durante cerimônia na sede do partido em Brasília. Em seu discurso, elogiou os ex-presidentes Lula (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), com o objetivo de reforçar a ideia de descolamento do partido do governo de Jair Bolsonaro.

“Consensos mínimos em prol da população têm que ser valorizados. Foi assim no momento em que o presidente FHC conseguiu estabilizar a economia brasileira, acabar com a inflação. Foi assim em determinado momento em que o presidente Lula conseguiu diminuir os índices de pobreza, de indigência. Estou falando de dois grandes presidentes brasileiros”, ressaltou o prefeito do Rio, ao lado de Kassab, que recentemente se reuniu com Lula, o que pode resultar no apoio do PSD ao petista em 2022. ( leia a íntegra na Fórum )

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.