Prefeito Eduardo Paes é diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez

Esta é a segunda vez que Paes é diagnosticado com Covid-19. A outra foi em maio de 2020, quando permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena edit

247 - Na manhã desta quinta-feira (15), o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM-RJ) anunciou que testou positivo para Covid-19. Ele usou as redes sociais para compartilhar o seu estado de saúde e disse que acordou com sintomas leves de gripe, dor de garganta e foi submetido ao teste rápido. Após o resultado, o prefeito entrou em isolamento.

Esta é a segunda vez que Paes é diagnosticado com Covid-19. A outra foi em maio de 2020, quando permaneceu assintomático durante todo o período de quarentena.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.