Prefeitos da Baixada Fluminense ameaçam deixar base de apoio de Bolsonaro

Os prefeitos da região estão preocupados com a queda de Jair Bolsonaro nas pesquisas de opinião. Eles reclamam ainda da falta de recursos destinados a suas cidades

247 - Prefeitos da Baixada Fluminense vem ameaçando deixar a base de apoio de Jair Bolsonaro. Eles reclamam da falta de recursos destinados a suas cidades e pedem ações mais contundentes para que possam atuar na campanha de 2022.

Além disso, os prefeitos se preocupam com a baixa popularidade de Bolsonaro. De acordo com o mais recente Datafolha, do último dia 9, a reprovação de Bolsonaro nas regiões metropolitanas é de 53%. Já quem aprova o presidente somou apenas 22% nessas regiões.

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro (PSL), o Waguinho, disse ao Globo: "Eu acredito que mesmo em queda [de popularidade], o presidente pode se recuperar. Mas para isso é preciso ter ações contundentes. Sem elas, ele começa a inviabilizar sua candidatura. Na eleição do ano que vem, o que vamos ver é que o povo não vai votar em quem não entregou o que prometeu. O povo quer ver ação".

Outro fator que afeta os prefeitos da região é a ascendência de Lula, que pode vencer as próximas eleições já no primeiro turno, segundo pesquisa CNT/MDA. O petista tem forte apelo na Baixada Fluminense e já ocupou o mesmo palanque de Washington Reis (MDB), prefeito de Duque de Caxias.

