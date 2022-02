Prefeitura de Araraquara, governada pelo PT, cria 'Uber' próprio; motorista fica com 95% da tarifa

A Prefeitura de Araraquara, governada por Edinho Silva (PT), lançou no começo do ano um aplicativo de transporte próprio, o Bibi Mob edit

247 - Pedir um carro por aplicativo se tornou um problema ultimamente. Cancelamentos, preços altos e queda na qualidade do serviço são alguns dos perrengues relatados por clientes. A reportagem é do portal UOL.

Pelo lado dos motoristas, a situação também não é fácil: jornada de trabalho de até 14 horas diárias, baixa remuneração e combustível caro. Porém, em uma cidade do interior de São Paulo, o que poderia ser um problema de mobilidade se transformou em uma oportunidade de negócio.

A Prefeitura de Araraquara (a 277 km de São Paulo, com 256 mil habitantes), governada por Edinho Silva (PT), lançou no começo do ano um aplicativo de transporte próprio, o Bibi Mob. Há 200 motoristas e mais de 7.000 usuários cadastrados.

O que mais chama a atenção é o repasse do valor da corrida ao motorista: 95% do que o usuário paga fica com o condutor, diferentemente de outros aplicativos, como Uber e 99, que chegam a repassar cerca de 60%.

Como o Bibi Mob foi criado?

Camila Capacle, coordenadora de Trabalho e Economia Criativa e Solidária de Araraquara diz que a Prefeitura tem um programa de incentivo ao cooperativismo, chamado Coopera Araraquara, e que a oportunidade de ajudar os motoristas de aplicativos surgiu após uma série de observações e algumas dificuldades.

"Assim como em todas as regiões, sabíamos dos diversos problemas que têm afetado os motoristas de aplicativos, como o preço dos combustíveis e a baixa remuneração. Aproveitando o mote do Coopera Araraquara, decidimos chamar esses motoristas para que eles montassem uma cooperativa", disse.

O desenvolvimento começou em novembro de 2020. Foram meses de capacitações, cursos e conversas, até que surgiu a Cooperativa de Transporte de Araraquara (Coomappa). Com isso, foi desenvolvido o aplicativo.

