Prefeitura de BH vai multar em R$ 80 quem sair de casa sem máscara

A prefeitura de Belo Horizonte definiu, por meio de decreto publicado hoje no Diário Oficial do Município, a multa aplicada a quem sair de casa sem máscara na cidade a partir do dia 15.

O texto, referente ao coronavírus, afirma ainda que a pessoa que for vista circulando pelas ruas da cidade sem o acessório será multada em R$ 80.

O decreto vale para todos - até para quem alegar não ter condição de comprar o equipamento de proteção.

Para evitar casos do tipo, a prefeitura de BH informou que vai distribuir 2 milhões de máscaras à população.

A responsabilidade pela aplicação da infração, segundo o decreto, é da própria fiscalização do município - até as Guardas Civis Municipais estão aptas para executar a multa.

Até o momento, a capital de Minas Gerais registrou 852 casos de coronavírus, e 22 pessoas morreram em decorrência da covid-19.

