Prefeitura de Duque de Caxias troca nome da Escola Municipal Dra. Zilda Arns por nome da mãe de Bolsonaro

247 - O município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, homenageará a mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL) batizando um novo prédio escolar em seu nome.

A escola, que até então recebia o nome da humanista Dra. Zilda Arns, está passando por reformas e a estrutura que receberá seus alunos terá o nome de Olinda Bonturi Bolsonaro, falecida no início deste ano.

Segundo o site carioca PortalB!, a seção do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) em Duque de Caxias, em nota oficial, protestou contra a decisão da prefeitura, afirmando que "alguém do poder político da cidade, resolveu trocar o nome desta mulher maravilhosa (Dra. Zilda Arns), por alguém, sem entrar em juízo de valor, que jamais trouxe nenhum benefício para as mães e crianças caxienses.”

“O SEPE Duque de Caxias, une-se à comunidade escolar, aos que reconhecem a importância de Zilda Arns para o combate à fome materno-infantil. Não aceitamos a mudança do nome da Escola Municipal Zilda Arns!”, reitera a nota.

Não é a primeira vez que o município se aproxima do bolsonarismo desta forma. Em dezembro de 2018, uma escola da Polícia Militar foi inaugurada na cidade com o nome do pai do presidente, Percy Geraldo Bolsonaro.

