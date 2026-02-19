Prefeitura de Maricá implanta botão de pânico nos ônibus

247 - A Prefeitura de Maricá anunciou a implantação de um novo dispositivo de segurança nos ônibus municipais, conhecidos como Vermelhinhos. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Segurança Cidadã em parceria com a Empresa Pública de Transportes (EPT) e, segundo a administração municipal, já está em funcionamento em toda a frota da cidade.

O sistema funciona por meio de um aplicativo que permite aos motoristas acionar rapidamente as forças de segurança em caso de emergência. A ferramenta opera como um botão do pânico e foi criada para coibir situações de risco, como violência, importunação sexual, assaltos, vandalismo ou qualquer ocorrência que exija resposta imediata. Ao ser ativado, o aplicativo envia um alerta com a geolocalização exata do veículo no momento do acionamento.

O secretário de Segurança Cidadã, Julio Veras, afirmou que a cidade volta a adotar uma medida inovadora na área. “Maricá mais uma vez é pioneira. Esse botão nos ônibus vai permitir que, em caso de qualquer intercorrência, o motorista possa acionar nossas equipes. Imediatamente esse ônibus será abordado”, declarou.

Assim que o alerta é disparado, a ocorrência é encaminhada ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), responsável por coordenar o atendimento e direcionar a viatura mais próxima. O acionamento pode mobilizar equipes da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou da própria Secretaria de Segurança Cidadã. O Ciosp também é responsável pelo monitoramento em tempo real de mais de 3 mil câmeras espalhadas pelo município, com previsão de ampliação para 7 mil equipamentos nos próximos anos.

O presidente da Empresa Pública de Transportes, Celso Haddad, destacou os reflexos da medida para a cidade. “O morador de Maricá, quem trabalha e quem visita nossa cidade diariamente já está vendo – e verá ainda mais – os impactos positivos dessa medida, que alcança diversos setores da economia, além de fortalecer a segurança e a mobilidade”, afirmou.

Para garantir a efetividade do novo sistema, a Prefeitura informa que 60 viaturas permanecem diariamente de prontidão para atender ocorrências nos ônibus municipais. Desse total, 27 são da Guarda Municipal, 25 da Polícia Militar e 8 da Secretaria de Segurança Cidadã, formando a estrutura de resposta integrada ao serviço recém-implantado.