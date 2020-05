Prefeitura de São Paulo adia contratação de hotéis para moradores de rua: “decisão lamentável”, diz Boulos

247 - A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) da Prefeitura de São Paulo não cumpriu o prazo de credenciamento de moradores de rua em hotéis da cidade. O prazo era na terça-feira, 12. A medida foi anunciada no dia 4 de maio em edital da SMADS. A secretaria, entretanto, disse que vai republicar o edital, mas não há prazo para a realização do novo credenciamento.

Os moradores são um dos setores mais expostos ao coronavírus e com menos condições de serem atendidos pelas autoridades do Estado. Ainda, muitos deles estão no grupo de risco do coronavírus. Segundo censo da Qualitest de 2019, são 2.211 idosos em situação de rua.

O ex-presidenciável pelo PSOL e dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, disse que a Prefeitura tomou “decisão lamentável” ao adiar a contratação de hóteis.

Prefeitura de São Paulo adiou a contratação de hotéis para abrigar idosos em situação de rua. Já morreram 22 moradores de rua na cidade nos últimos dias. A requisição da rede hoteleira está ocorrendo em várias cidades do mundo. Quem sofre tem pressa. Decisão lamentável! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 13, 2020

