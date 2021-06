Prefeitura de São Paulo apoia projeto que prevê abstinência sexual para adolescentes

“O próprio Executivo sugeriu que deixasse de ser uma data comemorativa”, afirmou o vereador Rinaldi Digilio (PSL), autor do projeto edit

247 - A Prefeitura de São Paulo emitiu parecer favorável ao projeto de lei que cria o programa “Escolhi Esperar”, que preconiza a abstinência sexual como método contraceptivo para adolescentes.

Para a oposição, se aprovado e sancionado pelo prefeito, a criação do programa marcará o início de uma “guinada conservadora” da cidade sob a gestão de Ricardo Nunes (MDB).

O texto será votado em segundo turno, votação final, e, se aprovado, seguirá para a sanção do prefeito. Na primeira votação, ocorrida no ano passado, o texto previa a criação de uma semana de conscientização e não um programa permanente. Por isso, os vereadores de oposição votaram a favor.

“O próprio Executivo sugeriu que deixasse de ser uma data comemorativa”, afirmou o vereador Rinaldi Digilio (PSL), autor do projeto. (Com informações do Estadão).

