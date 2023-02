Prefeitura de São Paulo entrega residências para moradores de rua no Anhangabaú

Apoie o 247

247 - O prefeito Ricardo Nunes e o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Bezerra Jr., inauguraram na tarde desta quinta-feira (16) a Vila Reencontro Anhangabaú, que vai acolher até 160 pessoas em situação de rua no centro de São Paulo.

"Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade, para as pessoas em situação de rua e para o nosso trabalho de acolhimento a esse público. Esta é a segunda Vila Reencontro que inauguramos e a próxima será no bairro do Pari", declarou o prefeito na cerimônia ao lado de moradores emocionados.

A primeira Vila Reencontro, batizada de 'Cruzeiro do Sul', foi inaugurada na véspera do último Natal pelo prefeito Nunes, contando com um investimento na ordem do R$ 550 milhões.

A iniciativa da gestão do emedebista é inspirada no modelo internacional Housing First ("morar primeiro", em tradução livre), referência no desenvolvimento de iniciativas voltadas para pessoas em situação de rua. O conceito destaca a importância de oferecer habitação permanente e incondicional o mais rápido possível para pessoas sem-teto.

O novo complexo contará com playground, lavanderia e sala de atendimento social. 40 unidades de 18 m², que podem abrigar até quatro pessoas, serão destinadas a moradias.

Em um primeiro momento, segundo a Prefeitura, a Vila receberá 98 novos moradores de rua. 44 destes são crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos, e 54 adultos.

"Estamos fazendo aqui um caminho de política pública sem volta. Daqui para a frente, vamos inaugurar outros serviços com este padrão de qualidade que é baseado no atendimento humanizado, individualizado e no ganho de autonomia para o que a gente chama de saída qualificada da rua”, destacou Bezerra Jr.

Arte inspiradora

A iniciativa da Prefeitura também contará com um toque especial: uma intervenção artística, idealizada pelo coletivo liderado por Marcelo Zuffo, professor de Arte e História da Arte, designer e grafiteiro.

Ele conta que as artes escolhidas para ilustrar as unidades modulares foram baseadas em representações de pessoas em situação vulnerabilidade que vivem no centro da capital paulista.

"As imagens representarão diferentes composições familiares", disse.

