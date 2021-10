Prefeitura de São Paulo estuda flexibilizar uso de máscaras

De acordo com o secretário de Saúde, Edson Aparecido, 90% da população da cidade deve estar com o esquema vacinal completo até 15 de outubro edit

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), encomendou um estudo à Secretaria de Saúde para analisar a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras na capital paulista.

De acordo com o secretário de Saúde, Edson Aparecido, 90% da população da cidade deve estar com o esquema vacinal completo até 15 de outubro. Dados da Prefeitura desta segunda-feira (4) mostram que 81% da população da cidade com 18 anos ou mais está com a imunização completa.

"O prefeito Ricardo Nunes pediu para fazer uma avaliação em função dos dados. O uso da máscara foi absolutamente decisivo para o controle da pandemia, e a adesão da população foi muito grande. O uso da máscara, mesmo com o avanço da vacinação, é muito importante. A cidade está próxima de chegar a zero óbito por dia e isso tudo será analisado para a eventualidade para não se utilizar a máscara", disse Edson Aparecido em entrevista coletiva nesta terça-feira (5).

Caso os indicadores permaneçam baixos, a capital paulista poderá ter o carnaval no próximo ano, disse Nunes nesta segunda-feira . (Com informações do Antagonista ).

