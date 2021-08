Prefeitura de SP tornará obrigatório "passaporte de vacina" para eventos e estabelecimentos

Eduardo Simões, Reuters - A prefeitura de São Paulo tornará obrigatório a apresentação de um "passaporte" que comprove vacinação contra Covid-19 para pessoas que comparecem em eventos na cidade e que frequentam estabelecimentos como bares e restaurantes, disse nesta segunda-feira (20) o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em entrevista coletiva, ele explicou que a prefeitura disponibilizará por meio de seu aplicativo eSaúde a leitura de um QR Code que apontará se a pessoa foi vacinada contra a Covid-19 e que os estabelecimentos deverão usar esse aplicativo para determinar se a pessoa pode ou não entrar.

"Vamos lançar nesta semana, a Secretaria de Saúde e a prefeitura de São Paulo, um dispositivo... que ele (estabelecimento) vai poder colocar na sua plataforma a leitura de QR Code que vai ler se a pessoa teve a primeira ou a segunda dose, ou seja, se a pessoa está vacinada e assim ter o seu passaporte para poder adentrar nos eventos autorizados pela Vigilância Sanitária", disse o prefeito.

"Os estabelecimentos só vão poder aceitar pessoas que estejam com a vacina. Esse é o passaporte. Se o estabelecimento tiver pessoas sem a vacina e for observado pela Vigilância Sanitária, ele sofrerá multa. Para que evite que eles tomem multa, a gente está oferecendo um mecanismo para que eles possam identificar as pessoas que estão com a vacina", acrescentou.

Também presente na coletiva, o secretário de Saúde da capital paulista, Edson Aparecido, disse que o dispositivo deve estar disponível no início da próxima semana ou até mesmo já na próxima sexta-feira. Nunes disse que os protocolos de atuação da Vigilância Sanitária municipal ainda serão definidos.

