Prefeitura do Rio acumulava rombo de quase R$ 4 bilhões nas contas antes do coronavírus

247 - A prefeitura do Rio acumulava um rombo de cerca de R$ 4 bilhões em contas antes mesmo da crise que surgiu em meio à pandemia do novo coronavírus, aponta um relatório oficial divulgado nesta quarta-feira (15). O município admite, pela primeira vez, que estourou o teto de 54% de gastos públicos com pessoal, que está estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A informação é do jornal O Globo.

Na última terça-feira, Crivella defendeu a mudança de regras por parte da União para autorizar a concessão de empréstimos a estados e munícios com a prerrogativa de superar a crise.

O Rio de Janeiro está impedido de receber transferências voluntárias da União para investir em infraestrutura, uma vez que a LRF impede que prefeituras se endivide com um valor total acumulado em correntes líquidas abaixo do limite prudencial de 51,3% das receitas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.