Prefeitura do Rio cancela Carnaval de rua devido à Covid pelo 2º ano

Metrópoles - Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura do Rio de Janeiro optou por cancelar o Carnaval de rua por causa da pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira (4/1), em reunião do perfeito Eduardo Paes (PSD) com lideranças de ligas de blocos de rua.

“Não haverá Carnaval de rua nos moldes do passado”, disse o prefeito em live no início da noite desta terça.

O evento aconteceria entre o final de fevereiro e o começo de março. Paes já havia admitido que o desfile dos blocos de rua poderiam ser cancelados caso não houvesse condições epidemiológicas favoráveis.

Leia a íntegra no Metrópoles.

