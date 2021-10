Prefeitura do Rio paga 13º de 2020 e muda calendário de pagamento de servidores; confira

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que volta a pagar salário dos servidores no segundo dia útil do mês a partir de novembro edit

247 - O secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, anunciou, na manhã desta sexta-feira, 15, que a Prefeitura do Rio de Janeiro voltará a pagar o salário dos servidores no segundo dia útil do mês. O prazo para a quitação da folha salarial foi alterado em 2018, sob Marcelo Crivella, passando a ser efetuado no quinto dia útil.

Em homenagem ao Dia do Servidor, comemorado no próximo dia 28, o município vai depositar os salários de outubro ainda mais cedo, no dia 1º de novembro, informa o portal da prefeitura carioca.

13º de 2020

Nesta sexta-feira, a prefeitura também depositou o 13º salário devido de 2020 para mais de 13 mil servidores com vencimento bruto entre R$ 6.200,01 e R$ 7.000,00. O benefício foi atrasado pela gestão de Crivella.

“O pagamento, que foi deixado em aberto pela última gestão, foi realizado dentro do calendário que prevê a quitação do benefício devido de forma escalonada até 2022”, informa o portal da prefeitura.

Até o final do ano, o pagamento do abono devido será feito para 84% do funcionalismo e, até junho de 2022, para a totalidade dos funcionários. Em novembro, será a vez de mais de 7 mil servidores com vencimento bruto entre R$ 7.000,01 e R$ 7.700,00 receberem o 13º devido.

Em 2020, apenas 97.547 servidores, com salário bruto de até R$ 4 mil, receberam o 13º com o orçamento daquele ano - outros 100.024 receberão os valores pagos já com receitas de 2021, somando um total de R$ 936 milhões. Na prática, o orçamento de 2021 sofreu o impacto de duas folhas salariais a mais, chegando a 15 no total.

(Com informações da Prefeitura do Rio de Janeiro)

