Prefeitura do Rio proíbe caixas de som nas praias

Apoie o 247

ICL

247 - A utilização de caixas de som nas praias da cidade do Rio de Janeiro está proibida a partir desta terça-feira, 26. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), foi publicado no Diário Oficial do município.

Segundo o decreto, caberá à Guarda Municipal a fiscalização da medida. Quem desrespeitar a regra terá o objeto recolhido por agentes da Prefeitura.

“O uso de equipamentos de amplificação sonora será permitido exclusivamente para a promoção de atividades desportivas ou de lazer devidamente autorizadas pelo Poder Executivo", diz o decreto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE