Prefeitura e estado de São Paulo decidem congelar tarifas de ônibus, trem e CPTM em 2021

247 - O governo de São Paulo e a Prefeitura da capital paulista anunciaram nesta terça-feira, 30, a decisão de congelar os valores das passagens de ônibus municipais, Metrô e CPTM em 2021 em R$4,40.

O motivo alegado em nota pelas duas instâncias (municipal e estadual) foi a crise econômica e sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus. Assim, alegou-se que "a tarifa não será reajustada para não sobrecarregar a parcela menos favorecida da população".

"Mesmo com uma retração de 60% em média no número de passageiros em todos os modais durante o ano de 2020, a reforma administrativa implementada pelo Governo do Estado com enxugamento da máquina e ajuste fiscal permite o congelamento da tarifa com responsabilidade social e de gestão pública, beneficiando mais de 8 milhões de usuários do transporte público da capital diariamente", diz a nota.

