Prefeitura põe grades na Marechal Deodoro e moradores de rua se abrigam embaixo do Minhocão

247 - A Prefeitura de São Paulo colocou grades de segurança no entorno da praça Marechal Deodoro, em Santa Cecília, na região central da capital paulista. Moradores de rua saíram do local e fizeram barracas embaixo do elevado João Goulart, o Minhocão, ao lado da praça. A praça é um símbolo do crescimento da população de rua na cidade. Números divulgados pela prefeitura em janeiro mostraram que, em dois anos, a quantidade de pessoas sem-teto aumentou 7,5 mil, ao passar de 24.344 para 31.884.

A previsão é que a obra fique pronta no primeiro semestre de 2023, informou a Subprefeitura da Sé, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (2) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A prefeitura fará obras de paisagismo, reparo das orlas, construção de passeios e plantio de grama. A Marechal Deodoro havia passado por uma revitalização em outubro de 2020, quando foram instalados equipamentos de ginástica, bancos novos e o concreto foi pintado.

Usuários de drogas na cracolândia foram para a Marechal Deodoro principalmente na noite de 11 de maio, quando ocorreu a operação e a praça ficou por cerca de uma hora ocupada pela concentração de dependentes químicos e fornecedores de droga, até que eles se deslocaram para a rua Helvétia.

